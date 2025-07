Raid nel ristorante del centro É allarme microcriminalità

VIGEVANO (Pavia) Un bollettino che, se non è quotidiano, poco ci manca. È quello legato al problema sicurezza che attanaglia il centro di Vigevano. Nella notte tra mercoledì e giovedì un ladro solitario ha preso di mira il ristorante Rinascimento di piazza Ducale incurante del rischio di poter essere scorto. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sfondato una porta laterale e razziato il fondo cassa e alcuni oggetti elettronici per un valore ancora da quantificare. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine. Le risse non si contano più, l’ultima nel week-end ha coinvolto numerosi ragazzi, quasi sempre giovanissimi, tanto da far alzare ancora di più la percezione di insicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid nel ristorante del centro. É allarme microcriminalitÃ

