Raid armato in piena notte | spari contro e abitazione

Paura nella notte a Sparanise, dove intorno alle 2.30 ignoti hanno esploso almeno cinque colpi di pistola in via Abate Roffredo. Nel mirino dei sicari un’automobile parcheggiata e un’abitazione privata: i proiettili hanno colpito la vettura e il balcone dell’edificio. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: notte - abitazione - raid - armato

Monasterolo, incendio nel seminterrato di una abitazione: famiglia evacuata nella notte - L’INCENDIO. Divampato dal locale nel seminterrato, dove è custodita anche l’asciugatrice. Non ci sono feriti: la chiamata ai soccorsi intorno alle 23 del primo maggio.

Rogo in abitazione nel cuore della notte, famiglia di tre persone ricoverata - Un principio di incendio si è verificato attorno alle 4 del mattino di domenica 25 maggio 2025, alle 3:55,  in un’abitazione in borgata Englaro, al civico 3, nel comune di Paluzza.

Salento, furto nella notte: rubate armi e gioielli da un'abitazione - Furto con scasso a San Pietro in Lama, nel Salento, rubate armi e gioielli da un'abitazione. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando i carabinieri della compagnia di.

Raid armato in piena notte: spari contro e abitazione; Media: raid israeliano a Nuseirat, 11 morti, un bambino. Nuovo attacco a nave nel Mar Rosso. Nella notte vertice Trump-Netanyahu; Spari nelle ore notturne a Porto Empedocle: raffica di Kalashnikov contro una casa.

Furti, sei case svaligiate in una notte: il raid a Preganziol tra le vie Mestre, Baratta Nuova, Artiglieri e Marmolada - Non accenna ad arrestarsi la raffica di furti nella Marca: a Preganziol, domenica sera, sei abitazioni sono state colpite dai ladri in via Mestre mentre i residenti si trovavano in casa. Scrive ilgazzettino.it

Raid armato a Ponticelli - I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna per l'esplosione di ... Segnala rainews.it