Raccolta dei rifiuti in città | Durante la notte il servizio sia svolto da due operatori

La segreteria della Federazione italiana autonoma dipendenti locali (Fiadel) lancia un appello al sindaco Giorgio Del Ghingaro, nel quale esprime preoccupazione sulla situazione attuale della sicurezza in città anche "a seguito delle recenti e inaccettabili aggressioni subite dai dipendenti della Sea". Episodi sottolineano Marco Niccoli e Andrea Poletti della segreteria Fiadel Provincia di Lucca che "unitamente al persistente aumento di atti di violenza in città rendono necessario un intervento del primo cittadino". Niccoli e Poletti hanno richiesto all’azienda Sea Ambiente che il servizio notturno di raccolta nel centro città sia svolto da due operatori come avveniva nel periodo pre-Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti in città: "Durante la notte il servizio sia svolto da due operatori"

In questa notizia si parla di: città - raccolta - rifiuti - durante

Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città per la Festa dei lavoratori - Giovedì 1° maggio modifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara. A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata della Festa dei lavoratori verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Nord Est e Sud Est, del.

Milano è più sostenibile: parte la raccolta differenziata in sei parchi della città - Milano, 8 maggio 2025 – La raccolta differenziata anche in sei parchi della città: è stato presentato oggi presso il Parco Trotter il nuovo progetto per le aree verdi previsto dal nuovo contratto di servizio tra il Comune di Milano e Amsa e che conferma l’impegno condiviso nell’individuare soluzioni concrete e diffuse per migliorare sempre di più la qualità della vita nei quartieri e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale.

Presentazione in anteprima della raccolta di racconti pisani 'Quando la città dorme' di Lorenzo Cantini - Lorenzo Cantini torna in libreria con una raccolta di racconti (Marchetti Editore, pp. 228, 15 euro) ambientati in una Pisa metaforica.

?NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA: IL 18 LUGLIO ASSEMBLEA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO A partire dal 20 ottobre 2025, a Città della Pieve verranno introdotte importanti modifiche e miglioramenti al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Vai su Facebook

Raccolta dei rifiuti in città: Durante la notte il servizio sia svolto da due operatori; Raccolta rifiuti durante le festività; Differenziata da record: la Puglia premia i Comuni virtuosi. Scopri se c'è la tua città.