Qui potrete salvarvi dalla canicola | diciotto i rifugi climatici a Pavia Ecco dove sono

Pavia, 17 luglio 2025 – Diciotto luoghi tra aree verdi, parchi gioco, aree sgambamento cani e piazze, ma anche spazi pubblici, accessibili e gratuiti, dotati di ombra, acqua fresca e panchine nei quali i pavesi e i turisti si potranno rifugiare per sfuggire al grande caldo. È online la mappa dei “rifugi climatici” di Pavia, una mappa rapida e semplice per contrastare le ondate di calore e tutelare tutti i cittadini, soprattutto i più fragili. Pavia come Barcellona. Il capoluogo pavese, insieme a Bologna, Torino e Firenze è tra le prime città in Italia ad aver messo a disposizione una mappa di “rifugi climatici”, seguendo il modello di Barcellona, che dal 2019 gestisce una rete di oltre 350 siti garantendo che il 98% della popolazione abbia accesso a un “ rifugio” entro dieci minuti a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Qui potrete salvarvi dalla canicola”: diciotto i rifugi climatici a Pavia. Ecco dove sono

