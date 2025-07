Questo è un teschio E poi il resto della scoperta choc a Roma | polizia sul posto

Scoperta inquietante nella città italiana, infatti un uomo ha improvvisamente notato qualcosa nell’ erba e si è avvicinato. Quando è arrivato nelle vicinanze di ciò che aveva visto, si è subito reso conto di essere di fronte ad un rinvenimento scioccante. Infatti, si trattava di uno scheletro appartenente ad un essere umano. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è arrivata la polizia scientifica per i rilievi del caso. Le ossa dello scheletro umano sono state subito catalogate, come riferito dal sito Repubblica, e poi c’è stato il trasferimento delle stesse all’interno dell’istituto di medicina legale dell’università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

