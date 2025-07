Queste sono le acconciature più belle delle sfilate P E 2025

Le sfilate PE 2025 hanno celebrato acconciature che mixano spirito effortless, tocchi retrò e texture naturali, perfette da copiare per un look moderno segnato dalla personalità. Il nuovo hairlook “ Rapunzel moderna ” firmato Collina? Strada per la bella stagione calibra lunghezze estreme, sfumature naturali e riferimenti alla terra. Lo chignon di Schiaparelli, alto, pulito e perfettamente arrotondato, richiama l’estetica raffinata del classicismo, ma viene rivisitato in chiave couture con rifiniture lucidissime e precisione geometrica. L’hairlook ispirato alle finger waves proposto da Giambattista Valli rilegge in chiave contemporanea un classico Anni 20, con onde scultoree che incorniciano il volto in perfette “S” lucide. 🔗 Leggi su Amica.it

