Quanto costa diventare tassista ad Arezzo e quanto si fattura. Il caso della cooperativa.

Quanto guadagna un tassista ad Arezzo? Dipende. Le cifre non sono mai uguali perché i fattori che contribuiscono sono tanti. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento delle Finanze del Mef, in media, lo stipendio dichiarato è di 18mila euro lordi l'anno, circa 1.492 euro lordi mensili per dodici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it