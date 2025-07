Quando la semifinale dell’Italia di calcio femminile? Data orario avversaria tv

La Nazionale italiana di calcio femminile ha realizzato un sogno. 28 anni dopo l’ultima volta, le azzurre infatti disputeranno una semifinale di un Campionato Europeo. L’impresa è stata compiuta nella serata di mercoledì 16 luglio, grazie alla memorabile (e destinata a rimanere negli annali) vittoria per 2-1 della compagine tricolore ai danni della Norvegia, maturata grazie ad una doppietta della bomber Cristiana Girelli. Si tratta di un vero capolavoro frutto dell’apporto decisivo di Mister Andrea Soncin, il quale ha costruito una squadra capace di mettere sul campo un gioco corale e di qualitĂ , complice anche la presenza di profili di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la semifinale dell’Italia di calcio femminile? Data, orario, avversaria, tv

In questa notizia si parla di: semifinale - calcio - femminile - italia

Calcio: Champions League, PSG corsaro contro l’Arsenal nella semifinale d’andata - Vittoria importantissima per il Paris Saint Germain nella semifinale di andata di Champions League 2024-2025.

Europei di Calcio Femminile, una super Italia batte la Norvegia e vola in semifinale: è favola azzurra - Ginevra, 16 luglio 2025 – Una splendida e agguerrita Nazionale Femminile di Calcio si prende la storia.

PlayOff Serie A2 Calcio a 5, l'MGM 2000 è in semifinale nonostante la sconfitta - Sconfitta casalinga “dolce” per l’Mgm 2000, che perde per 3-1 con il Videoton Crema la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie A2, ma gioisce per il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali, dove incontrerà l’Orange Futsal Asti, squadra capace di rimontare tra le mura.

CALCIO FEMMINILE - Europei, Inghilterra in semifinale dopo i rigori, ora l'Italia https://ift.tt/9uZbJSv Vai su X

La Nazionale Femminile Italiana di Calcio è in semifinale agli Europei! #WEURO2025 #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi #radioitalia Vai su Facebook

Italia - Inghilterra agli Europei di Calcio femminile 2025: programma della semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta; L'avversaria dell'Italia femminile in semifinale agli Europei: quando gioca la Nazionale azzurra e contro chi; L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio.

Europei di Calcio femminile, martedì la semifinale Italia-Inghilterra - Martedì l'Italia affronterà l'Inghilterra nella semifinale per gli europei di calcio femminile. Da msn.com

Italia - Inghilterra, la semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere il match delle azzurre - Martedì 22 luglio, l'Italia del calcio femminile si gioca un posto nella storia in semifinale ai Campionati Europei 2025 contro l'Inghilterra. Riporta olympics.com