Come da prassi consolidata, anche per l’anno scolastico 202526 l’inizio delle lezioni varia a seconda della regione di appartenenza. Il primo avvio è previsto nella Provincia di Bolzano, dove gli studenti torneranno in aula l’ 8 settembre. A seguire, il 10 settembre, inizieranno le lezioni in Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. La maggior parte delle altre regioni avvierà l’attività didattica tra il 12 e il 16 settembre. Dunque, in linea generica, si può fissare la data di quando inizia la scuola nel 2025 alla prima settimana di settembre. È anche già noto quando termineranno le lezioni per gli studenti di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quando inizia l'anno scolastico 2025-26, le date: la scuola finirà più tardi