Qualiano pestato dal branco in piazza Rosselli | il sindaco accoglie Fouzan al Comune

In un gesto di vicinanza e solidarietà , il sindaco Raffaele De Leonardis ha accolto ieri sera al Comune di Qualiano il giovane Fouzan, vittima della grave aggressione avvenuta lo scorso 29 giugno in piazza Rosselli. Ad accompagnarlo, la madre, la sorella e le sue nipotine: "Una famiglia perbene, gentile, rispettosa – ha sottolineato il sindaco .

Qualiano – al via i lavori in via Di Vittorio, Sindaco de Leonardis: "Intervento necessario per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità "

Centro sportivo del Napoli a Qualiano? Il sindaco De Leonardis chiarisce: "Al momento nessuna novità ufficiale"

Qualiano, sequestrato terreno di 5mila mq e fabbricato di proprietà dell'ex sindaco

