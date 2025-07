Qualiano carcasse d’auto abbandonate in periferia | nuova segnalazione a Pozzo Nuovo

Pozzo Nuovo periferia di Qualiano, nuovo ritrovamento di carcasse d’auto completamente tagliate: cresce l’allarme tra i cittadini. Qualiano (Napoli) – Ancora una segnalazione sul ritrovamento di parti di auto abbandonate nelle campagne della periferia cittadina, in particolare in localitĂ Pozzo Nuovo. A inviare la segnalazione è stato un cittadino del posto, che ha contattato la redazione allegando alcune foto che documentano quanto accaduto. Si tratta della seconda segnalazione in poco tempo su una pratica che appare tutt’altro che legale. L’ipotesi piĂą plausibile è quella di un fenomeno legato al traffico di veicoli rubati, smontati e “cannibalizzati” per ricavarne pezzi da rivendere, con successivo abbandono dei resti nelle zone piĂą isolate della cittĂ . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it