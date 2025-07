Provveditorato L’accorpamento è con Lecco

SONDRIO Un provveditore unico, per Sondrio e per Lecco, che però avrà l’ufficio a Lecco. Non dal prossimo anno scolastico ormai alle porte, come annunciato in precedenza, ma da quello dopo ancora, del 2026-‘27, potrebbe esserci un solo provveditore scolastico per le province di Sondrio e di Lecco. La sede dell’ ufficio scolastico provinciale, se l’accorpamento andasse in porto, dovrebbe essere Lecco. A mettere in guardia di quella che al momento è solo un’eventualità , ma di cui ormai si discute con sempre maggiore insistenza, sono i sindacalisti della Uil Scuola di Lecco, che parlano di una riorganizzazione complessiva a livello regionale degli uffici scolastici in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

