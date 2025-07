Protesta edificio popolare | L’intervento è in corso e terminerà entro agosto

SANTA CROCE "L’intervento sulla fognatura è in corso e si concluderà entro il mese di agosto. I maggiori tempi di risoluzione sono legati alla scelta di non limitarsi alla sola sostituzione di alcune parti visibili della fognatura, ma di eseguire la manutenzione straordinaria completa dell’impianto fognario". E’ la risposta di Apes alla segnalazione di Carlos Gomes riportata la scorsa settimana dal nostro giornale. Il Comune di Santa Croce, fa sapere sempre Apes, "ci ha dato indicazione di programmare anche altri interventi su via Di Vittorio per una graduale manutenzione straordinaria di vari fabbricati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protesta edificio popolare: "L’intervento è in corso e terminerà entro agosto"

