Protesta davanti all’ospedale di Vizzolo | Il diritto di essere curati è violato ogni giorno

Vizzolo – Nuova protesta questa mattina davanti all’ ospedale di Melegnano da parte del Coordinamento Lodigiano per il Diritto alla Salute e del Coordinamento per il Diritto alla Salute Melegnano-Martesana. I manifestanti contestano il persistente rifiuto da parte dell’Asst Melegnano-Martesana di applicare leggi e regolamenti che tutelano il diritto alla salute dei cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le prenotazioni di visite, esami strumentali e controlli specialistici che non rispettano i tempi di attesa prescritti dai medici curanti. Le due realtĂ denunciano inoltre l’uso di “pretesti burocratici assurdi e contrari alla normativa vigente” che impedirebbero ai cittadini di presentare ricorso contro queste pratiche ritenute illegittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

