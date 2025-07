Proseguono le verifiche sul 17enne dopo l’accoltellamento in piazza

Proseguono le verifiche sul 17enne di origine tunisina denunciato a piede libero dalla polizia per lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma bianca e detenzione di stupefacenti (11 grammi di hashish) in seguito all’ accoltellamento verificatosi martedì notte in centro nei pressi di piazza Duomo. Si tratta di un minorenne non accompagnato giĂ affidato a un centro per minori e con pregresse denunce per reati contro la persona e contro il patrimonio. Il giovane non figura al momento coinvolto in altri episodi analoghi, al contrario di voci che lo vedevano proiettato in tal senso in un precedente accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

