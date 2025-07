Tocca anche l’Umbria la maxi indagine dei carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) contro gruppuscoli razzisti e nazi - fascisti attivi sui social. Una operazione che partendo da Brescia ha messo nel mirino in tutta Italia una trentina di ragazzi tra i 18 e i 25 anni che affidavano a social come Tok Took e Telegram idee, commenti e tesi negazioniste, suprematiste, xenofobe antisemite e neonaziste. Tra questi un minorenne, giunto da poco tempo ad Umbertide da fuori regione insieme ai familiari, nella cui abitazione ieri mattina, sono piombati gli uomini della Sezione anticrimine di Perugia sottoponendola a perquisizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Propaganda neonazista sui social. Indagato anche un minorenne umbro