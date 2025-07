Pronto il vocabolario dialettale di Maierato l’autore Mimmo Rizzo omaggia del prototipo l’amico antropologo Pino Cinquegrana

Il dialetto non è solo una variante linguistica, ma un modo di vedere e interpretare il mondo. Ogni dialetto porta con sé: storia: riflette l’influenza di dominazioni, migrazioni, scambi commerciali. Recupera tradizioni: proverbi, filastrocche, canzoni popolari e porta con sé valori: il modo di parlare esprime anche ciò che è importante in una comunità (famiglia, lavoro, religione, cibo). Parlare il dialetto rafforza il senso di appartenenza a una comunità locale. È una lingua del cuore, del quotidiano, della famiglia. Spesso le persone lo usano per esprimere emozioni profonde. Molte opere teatrali, poesie, canzoni pensiamo a De André, Modugno, Pino Daniele, o ai canti popolari sardi, ma anche a tutta una serie di cantanti come Cavallaro che raccontano storie di amore e di viaggio, di corteggiamenti e momenti sociali, gruppi come Lirabattente che recupera l’uso strumentale come la lira che veniva costruita sul monte Poro, nella provincia di Vibo Valentia, i quali cantano in lingua dialettale le dominazioni subite in Calabria e la mancanza di ribellione, cantano il brigantaggio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

