Pronostico Vitoria-Bragantino | continua il momento nero

Vitoria-Bragantinoè una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Un momento nerissimo per il Vitoria, che non vince in campionato da maggio e che occupa posizioni pericolose di classifica. Non sembra esserci modo, dentro i padroni di casa, di tirarsi fuori da questa situazione. Molto molto complicato. (Lapresse) – Ilveggente.it Il momento è di tutt’altro spessore invece in casa Bragantino: gli ospiti occupano il terzo posto in classifica a soli tre punti dalla vetta nonostante, a differenza di quelle che stanno davanti, abbia una difesa tutt’altro che granitica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

