Pronostico Sport Recife-Botafogo | Ancelotti alla terza utile di fila

Sport Recife-Botafogo è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Ci ha provato in tutti i modi Davide Ancelotti a regalarsi la prima vittoria interna dopo la bella affermazione lontano dalle mura amiche al debutto sulla panchina del Botafogo. Niente da fare, però: il muro alzato dal Vitoria ha retto e lo zero a zero non si è mai schiodato. (Lapresse) – Ilveggente.it Ma adesso c’è un’altra importante occasione per il giovane tecnico italiano: la sua squadra infatti va a giocare sul campo di uno Sport Recife che si presenta a questo appuntamento dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e una classifica che rende l’idea di quella che è la situazione: ultimo posto in classifica con solamente tre punti conquistati fino al momento e una retrocessione che sembra già scritta solamente dopo poche giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

