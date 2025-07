Pronostico Sao Paulo-Corinthians | altro colpo esterno

Sao Paulo-Corinthians è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 2:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo la sconfitta interna contro il Bragantino – arrivata anche per via di qualche nervosismo di troppo – il Corinthians nel turno di martedì scorso è tornato alla vittoria in trasferta andando a prendersi i tre punti sul campo del Ceara. Un campo difficilissimo, ostico. E adesso a Depay e compagni – che tornerà dopo il turno di squalifica – tocca un’altra gara lontana dalle mura amiche, contro il Sao Paulo. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

