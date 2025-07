programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 18 Luglio 2021. Mattina. 07:35 - A-Team Lo "zio amico", un attore che presenta un famoso programma per bambini, viene coinvolto in un losco affare L'A-Team e' certo della sua innocenza ed indaga 08:31 - Chicago Med Natalie prende in cura una ragazza in stato vegetativo abusata sessualmente in una casa di cura Una bambina di 8 anni viene operata al cuore da Connor 09:28 - Chicago Med Il dottor Wheeler arriva in ospedale e poi si toglie la vita buttandosi dal terrazzo, lasciando tutto lo staff sconvolto dal suo gesto estremo VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO 10:26 - Law & Order: Special Victims Unit Una giovane donna tossicodipendente, una sera viene violentata Nessun vicino chiama la polizia e a causa di questa omerta' le indagini procedono a rilento 11:25 - Law & Order: Special Victims Unit La squadra di Benson riesce a incastrare il campione di boxe Teddy Hawkins, inducendolo a produrre materiale pedopornografico PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:45 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:49 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

