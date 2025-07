Sfumano tre studentati per 1.530 posti letto in tutto. Non una conseguenza diretta dell’ultimo capitolo dell’inchiesta che sta facendo tremare la città , ma una situazione comunque connessa a doppio filo all’impasse dell’ urbanistica milanese, da tre anni sotto indagine. Redo Sgr, infatti, gestore di fondi immobiliari - che a Milano si sta occupando anche della rigenerazione di tutta l’area dell’ex Macello - ha rinunciato a tre progetti che erano stati già ammessi al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi del Pnrr, ma che da gennaio sono fermi al palo e sul tavolo di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetti bloccati sul tavolo. Sfumano 1.500 posti letto già finanziati con il Pnrr