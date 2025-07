Processo Open Arms niente appello per Salvini | la Procura ricorre direttamente in Cassazione

Non ci sarĂ un precesso d'appello: la Procura di Palermo ha deciso di impugnare la sentenza di assoluzione del ministro Matteo Salvini "per saltum", direttamente in Cassazione. Il ricorso è stato depositato e ora sarĂ la Corte a fissare la data dell'udienza. Il procuratore aggiunto Marzia Sabella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

