Processo Open Arms i pm non si rassegnano | la Procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini

Niente, non c’è niente da fare: questa assoluzione netta e limpida non è da digerire. E così, con una ostinazione implacabile, sul processo Open Arms, i pm non mollano la presa e non si arrendono alla sentenza di assoluzione del dicembre scorso: e presentano ricorso in Cassazione contro il verdetto che ha dato ragione a Matteo Salvini. Una implacabilità e una resilienza all’accettazione di una sentenza che francamente destano stupore. La Procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per il vicepremier della Lega, assolto lo scorso dicembre dall’accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio nel celebre dibattimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Processo Open Arms, i pm non si rassegnano: la Procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini

