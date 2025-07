Prezzo benzina in autostrada sopra 2,10 euro fino a -16,8% con il self

Tra luglio e agosto molti italiani si mettono in viaggio in auto e il prezzo della benzina e del diesel diventa parte del budget da calcolare per la vacanza. Viaggiare in auto spesso conviene, soprattutto se il costo del carburante non supera la soglia psicologica e critica dei 2 euro al litro. Altroconsumo ha analizzato e schematizzato il prezzo del carburante in 16 aree di servizio autostradali e in diversi distributori nel corso dei mesi. L'indagine fa emergere un generale risparmio rispetto all'estate 2024, ma con ancora molta differenza tra self e servito e, soprattutto, tra autostrada e centri urbani.

Accise, da oggi scatta il riallineamento sui carburanti: come cambia il prezzo di benzina e diesel - Da oggi la benzina costa un po' meno, mentre sale il prezzo del diesel, per effetto del riallineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale: la riduzione aliquota sulla benzina vale 1,5 centesimi, mentre l'aumento sull'aliquota sul gasolio è di 1,5 centesimi.

Scende il prezzo della benzina, il diesel self-service ai minimi dal 2022 - Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti: secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è scambiata a a 1,705 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,707, pompe bianche 1,700), mentre il diesel self service è venduto a.

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584 - Al secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si rivede il segno "più" anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi ma sono ancora in calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio.

