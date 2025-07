Preso in auto con la cocaina ed il crack arrestato un 29enne

Trovato in auto con una discreta quantità di droga, un 29enne ciociaro è finito in carcere. Nei giorni scorsi, ad Aquino (Frosinone), i miliari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

