Presidente del Tribunale | c’è un solo nome | Vito Di Vita

CSM. La V Commissione ha indicato il giudice, 64 anni, dal 1992 a Bergamo e attualmente reggente. Nessuna corsa a due con il bresciano Roberto Spanò. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Presidente del Tribunale: c’è un solo nome: Vito Di Vita

Nargi: ”Auguri al nuovo presidente Spena, pronti a dialogare per il nuovo tribunale” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Alla dottoressa Francesca Spena, in qualità di sindaco e rappresentante di questa comunità , rivolgo il mio più sincero e sentito augurio di buon lavoro.

Giustizia, il presidente del Tribunale di Palermo Morosini accusa: “Le riforme del governo depotenziano la lotta a mafia e corruzione”. E lancia l’allarme anche sulla separazione delle carriere - “Le riforme del governo in tema di giustizia preoccupano” perché depotenziano la lotta “a mafia e corruzione”.

Spena Presidente del Tribunale, gli auguri dalla Corte d’Appello di Napoli - Tempo di lettura: 3 minuti Francesca Spena è la nuova Presidente del Tribunale di Avellino. In magistratura dal 1991, Francesca Spena ha iniziato il proprio percorso professionale – dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli -presso la ex pretura circondariale di Caserta, per poi esercitare le funzioni di GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SEBASTIANO LUIGI GENTILE VA IN PENSIONE: IL SALUTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Giornata di emozioni al Tribunale di Foggia, dove oggi il presidente Sebastiano Luigi Gentile ha salutato magistrati, dipendenti Vai su Facebook

