Doveva essere un normale volo di linea da Charlotte a Denver, ma si è trasformato in un palcoscenico per una delle sfuriate piĂą lunghe e bizzarre mai viste a bordo di un aereo. Un passeggero ha dato in escandescenze per dodici minuti, scatenando il panico tra i viaggiatori e mettendo a dura prova la pazienza dell’equipaggio, prima di essere infine fatto scendere dal velivolo. L’intera scena, ripresa da un altro passeggero, è diventata virale su X (ex Twitter). Tutto è iniziato, per motivi non del tutto chiari, con un attacco diretto al personale di bordo. L’uomo, vestito con una t-shirt verdina e pantaloni cachi, si è alzato dal suo posto e ha iniziato a percorrere il corridoio insultando gli assistenti di volo: “State letteralmente facendo incazzare il vostro cliente, chiudete quella c***o di bocca “, lo si sente urlare in una delle clip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Prendetemi il mio caricabatterie dalla stiva, avete scherzato con la persona sbagliata": passeggero scatena il caos su un volo American Airlines prima del decollo