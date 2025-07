Prende forma la Città dello Sport Il primo passo sarà la beach arena

Convocato dal Comune e presieduto dal sindaco Mattia Missiroli, nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro dei referenti dei firmatari della lettera di intenti del progetto “ Cervia Città dello Sport ”, siglata lo scorso 28 aprile al termine del convegno organizzato all’Hotel Palace. Oltre al Comune, erano presenti rappresentanti della Regione, Coni – Comitato Regionale Emilia Romagna, Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lnd – Lega Nazionale Dilettanti, Aics – Associazione Italiana Cultura Sport e del Comitato Italiano Paralimpico - Regione Emilia Romagna. Insieme alla costituzione del team di lavoro, nell’ordine del giorno dell’incontro figuravano l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto e la definizione delle attività da svolgere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prende forma la Città dello Sport. Il primo passo sarà la beach arena

In questa notizia si parla di: sport - città - primo - prende

Riqualificazione Città dello Sport a Tor Vergata: rinviato varo del nuovo ponte in acciaio - Per motivi tecnici sono state rinviate le operazioni di varo dell'impalcato del nuovo cavalcavia a Tor Vergata, che erano previste per la notte di sabato 10 maggio.

Corriere dello Sport – è già amore con la città - 2025-04-30 08:09:00 Il Corriere: NAPOLI – Spettatore a sorpresa domenica sera al Maradona nel successo del Napoli contro il Torino.

Montecatini Terme città dello sport - Montecatini Terme, 26 aprile 2025 – Montecatini Terme è ufficialmente città dello sport per la salute psicofisica.

Enzo Maresca su La Gazzetta dello Sport, il giorno dopo aver portato il Chelsea sul tetto del mondo. Il primo allenatore a vincere il mondiale per club è un italiano. Un’identità chiara, idee forti e un calcio che parla italiano. Londra applaude. L’Europa prende n Vai su Facebook

Prende forma la Città dello Sport. Il primo passo sarà la beach arena; La notte nel cuore della città sorride a Carrozzeria Falcone; Teatro, musica, sport e cultura, gli appuntamenti del weekend a Monfalcone.