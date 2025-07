Preghiera del mattino del 18 Luglio 2025 | Sostienici Signore

Il Venerd√¨ √® il giorno della devozione al Sacro Cuore di Ges√Ļ. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Ges√Ļ, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedelt√†; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it ¬© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 18 Luglio 2025: ‚ÄúSostienici Signore‚ÄĚ

GIOVEDÌ 17 LUGLIO Giovedì della XV del Tempo Ordinario S. Marcellina; S. Leone IV; S. Giacinto Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza PREGHIERA DEL MATTINO Tu ci hai dato il tuo comandamento, Signore, quello che impegna gli uomini uno

