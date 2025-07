Precipita col deltaplano in una piscina Muore il recordman Felix Baumgartner

Era giunto a Fermo per una breve vacanza con la moglie, ma non poteva immaginare che dopo tante imprese estreme, dopo aver addirittura attraversato in passato la stratosfera battendo tutti i record, avrebbe perso la vita durante un breve volo a bordo di un deltaplano a motore. Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, è morto ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio dopo essere precipitato sulla piscina del camping Le Mimose. Baumgartner, intorno alle 15, è decollato a bordo del suo velivolo per dirigersi verso la costa, ma, ad un certo punto, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del deltaplano a motore ed è precipitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipita col deltaplano in una piscina. Muore il recordman Felix Baumgartner

In questa notizia si parla di: baumgartner - deltaplano - piscina - felix

Felix Baumgartner, basejumper e paracadutista austriaco, un’icona in tutto il mondo per le sue imprese al limite dell’impossibile, è morto questo pomeriggio a Porto San Giorgio, dopo essere precipitato sul bordo della piscina di un albergo Vai su X

ULTIM'ORA. È morto Felix Baumgartner. Il re delle sfide estreme si è schiantato con il parapendio in una piscina >> https://tinyurl.com/buybr6sa Vai su Facebook

Felix Baumgartner muore in uno schianto col parapendio: il re delle sfide estreme precipita in una piscina; Precipita col deltaplano in una piscina. Muore il recordman Felix Baumgartner; Addio al base jumper del record Felix Baumgartner, precipita e muore a Fermo.

Precipita col deltaplano in una piscina. Muore il recordman Felix Baumgartner - Il base jumper e paracadutista austriaco, autore di tante imprese estreme, era a Fermo per una vacanza con la moglie: il volo e lo schianto all’interno del camping Le Mimose dove è rimasta ferita anch ... Si legge su msn.com

Addio al base jumper del record Felix Baumgartner, precipita e muore a Fermo - Tragedia a Porto Sant’Elpidio, la vittima è il noto paracadutista austriaco di 56 anni, conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con ... msn.com scrive