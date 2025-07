Prato detenuto trovato morto in carcere

Nel carcere della Dogaia di Prato questa mattina all’interno della sezione di isolamento è stato trovato il corpo senza vita di un detenuto rumeno di 58 anni. Lo fa sapere con un comunicato il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, spiegando che l’uomo stava scontando una sanzione disciplinare, era detenuto con fine pena prevista per il 24 febbraio 2026 e aveva un passato segnato da gravi precedenti penali, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali. La vittima aveva partecipato a una rivolta. Il procuratore evidenzia che il 58enne aveva partecipato alla rivolta scoppiata all’interno del carcere il 5 luglio scorso, durante la quale era stato trovato in possesso di armi rudimentali, e che all’interno della cella dove è stato rinvenuto il corpo non sono stati trovati strumenti come lacci, corde o altri oggetti che possano far ipotizzare un suicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, detenuto trovato morto in carcere

