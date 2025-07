Prato detenuto trovato morto in carcere | si indaga per possibile omicidio

Il corpo scoperto nella sezione isolamento de La Dogaia. Un detenuto rumeno di 58 anni è stato trovato senza vita all'interno del carcere La Dogaia di Prato, nella sezione isolamento, dove stava scontando una sanzione disciplinare. La notizia è stata diffusa dalla Procura della Repubblica di Prato, che non esclude l'ipotesi di omicidio. Indagini in corso: disposta l'autopsia. Il procuratore capo Luca Tescaroli ha spiegato che, dopo il sopralluogo, è stato disposto l'esame autoptico sul corpo del detenuto per chiarire le cause del decesso. « Sono in corso accertamenti approfonditi, incluse le analisi delle immagini delle telecamere interne dell'impianto di videosorveglianza », ha dichiarato Tescaroli.

Solo nell'ultimo mese due rivolte con spranghe, barricate e tentativi di incendi. Decine di cellulari e smartwatch finiti nelle mani di detenuti dell'alta sicurezza, persino dirette TikTok dalle celle. Poi evasioni e droga: il carcere La Dogaia di Prato sembra aver

