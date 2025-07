Prato detenuto morto in carcere | la vittima era un 58enne La Procura non esclude l' ipotesi omicidio e dispone l' autopsia

Una nuova ombra si abbatte sul carcere della Dogaia di Prato. Nella mattinata di venerdì 18 luglio, il corpo senza vita di un detenuto rumeno di 58 anni è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Prato, detenuto morto in carcere: la vittima era un 58enne. La Procura non esclude l'ipotesi omicidio e dispone l'autopsia

Detenuto svuota il contenuto di un estintore addosso a un agente della polizia penitenziaria al carcere di Prato - PRATO – Un altro grave episodio di violenza si è verificato nella giornata di ieri (6 maggio) all’interno del carcere della Dogaia di Prato.

Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer: «Hanno lasciato libero il detenuto che l’ha ustionato» - Tre agenti della polizia penitenziaria di Prato sono indagati per l’aggressione in carcere nei confronti di Vasile Frumuzache.

Prato, detenuto trasmette video in diretta dal carcere - È durata circa sette ore la nuova perquisizione, odierna, disposta dalla procura nel carcere di Prato.

