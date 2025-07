Pranzano al ristorante e scappano il titolare | Pagate e devolverò la cifra in beneficenza

Prima la prenotazione e il pranzo al ristorante, poi la fuga senza passare per la cassa. È successo al ristorante “Cascina Ovi” di Segrate e il titolare ha lanciato un appello ai “clienti”: “Pagate e devolverò la cifra in beneficenza”.Le immagini delle telecamere interne del locale, secondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ristorante - titolare - pagate - devolverò

Scarsa igiene e alimenti non tracciati, sanzioni per quasi 20 mila euro al titolare di un ristorante - Nuove ispezioni nei locali catanesi, su iniziativa della questura di Catania. E' entrata ancora una volta in azione, nei giorni scorsi, la task force composta dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della divisione anticrimine, dal personale della polizia locale-.

Roma, tenta rapina in ristorante all’Esquilino: titolare lo chiude dentro, arrestato 36enne - Tentata rapina a Roma, nel quartiere Esquilino. Un uomo di 36 anni, cittadino somalo senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina.

Pranzano e fuggono senza pagare il conto, il titolare li chiama. La risposta sprezzante: «Mai stati nel tuo ristorante, vai a lavorare» - Un furto in piena regola quello andato in scena sabato 10 maggio 2025 a Bari: quattro adulti e tre bambini si sono seduti a pranzo, poi la fuga senza pagare.