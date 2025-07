Porto Empedocle si conferma città super fortunata | dopo i 2 milioni arriva un’altra vincita

Il 10eLotto premia Porto Empedocle. La città marinara si conferma una delle più fortunate in provincia, soprattutto dopo la mega vincita da 2 milioni di euro registrata la scorsa settimana. Questa volta un fortunato giocatore si è affidato al 10eLotto centrando un 6 “doppio oro” che gli ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"No" al rigassificatore di Porto Empedocle, Legambiente appoggia il ricorso presentato dalle associazioni - "No" al rigassificatore di Porto Empedocle. A ribadirlo, con l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste e di categoria, Legambiente Sicilia che è assistita dagli avvocati Daniela Ciancimino del foro di Agrigento e Diego Aravini del foro di Roma.

L'Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle: tanti curiosi per la "nave più bella del mondo" - In tanti si sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio a Porto Empedocle per visitare o anche solo per ammirare da lontano l'Amerigo Vespucci, che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour.

Spettacolo inatteso al porto di Porto Empedocle, anche i delfini salutano la Vespucci - Uno spettacolo nello spettacolo a Porto Empedocle. Nel tratto di mare davanti al porto, nel pomeriggio di oggi, ha fatto la propria comparsa un delfino, che è stato accolto con stupore ed entusiasmo dalle tante persone presenti per ammirare l'Amerigo Vespucci.

È stato #ritrovato dai carabinieri a #Delia, in provincia di Caltanissetta, il quindicenne Jonathan Insalaco di Porto Empedocle #scomparso la scorsa notte Vai su Facebook

