Ponzano estrazione fortunata al 10eLotto | vinti oltre 17mila euro

Veneto di nuovo a segno con il 10eLotto. Nell'estrazione di gioved√¨ 17 luglio, come riporta Agipronews, sono stati vinti premi per un valore complessivo di¬†26.500 euro. 17.500¬†euro sono stati vinti a Ponzano Veneto con un 6 Oro centrato in via Roma, mentre un 3 √® valso¬†una vincita da 9mila euro a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it