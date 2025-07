Ponte di Messina perfino Ursula dice sì ai fondi

Un nuovo passo avanti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Ieri fonti dell’Unione Europea hanno confermato che l’opera può accedere al fondo competitività . «Essendo un progetto interamente situato in Italia» ha spiegato una funzionaria della Commissione Europea, «non può essere finanziato attraverso il programma “Connecting Europe Facility”, che nel prossimo bilancio Ue sarà riservato ai progetti transfrontalieri». Al contrario, «rientra nelle reti “Ten-T”, nella parte nazionale» e per questo potrà essere sostenuto attraverso altri strumenti, come «i fondi nazionali» previsti dai piani di partenariato tra l’Italia e Bruxelles «o il Fondo europeo per la competitività ». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ponte di Messina, perfino Ursula dice sì ai fondi

