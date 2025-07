Pomodori ripieni di riso alla romana | l’errore da non commettere

I pomodori ripieni di riso a tavola mettono tutti d’accordo. Si tratta infatti di un piatto totalmente vegan, gustosissimo e sfizioso, corposo per l’inverno e pratico per l’estate. Infatti nelle stagioni fredde questa pietanza si consuma calda; invece d’estate si lascia raffreddare e non è raro vederla apparire in spiaggia, nelle vaschette di grandi e piccini sotto l’ombrellone. LEGGI ANCHE: — Fiori di zucca alla romana, il trucco dell’acqua frizzante che in pochi conoscono La preparazione, però, richiede un minimo di esperienza: non è semplice ottenere il pomodoro ripieno perfetto! Senza indugi, andiamo a scoprire la ricetta e gli errori da non commettere. 🔗 Leggi su Funweek.it

Tagliare a mo' di "coperchio" la parte alta dei pomodori maturi e svuotarli della polpa che va messa in una terrina. Schiacciare la polpa con

