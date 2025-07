PolverigiFest verso l’atto finale | Vi racconto l’Odissea delle donne

Penultima giornata al " PolverigiFest ". Dopo la replica di ‘Emozioni da bere’ di Daniele Vagnozzi (ore 18), il cortile e il parco di Villa Nappi ospiteranno ‘Settembre non arriverà mai (UMIDA)’ di Noemi Piva (ore 19.30) e ‘Hellove’ di Iole La Sala. Chiusura al Teatro della Luna (ore 21.30) con ‘ L’Odissea delle donne ’ di Marilù Oliva, per la regia di Cinzia Maccagnano. Federica Di Martino, Sonia Barbadoro, Eleonora Bernassa, Beatrice Ceccherini, Liliana Massari e Silvia Siravo interpretano una riscrittura del poema narrato dal punto di vista femminile. Di Martino, dobbiamo aspettarci un cambio di visuale ‘critico’ nei confronti di Ulisse, con le donne che diventano più protagoniste? "No, l’intento è quello di dar luce a figure che ne hanno meno in un racconto che indubbiamente ha un protagonista unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

