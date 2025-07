Pogacar un assolo con dedica a Privitera

Si scomoda persino il presidente francese Macron per seguire da vicino il primo tappone pirenaico del Tour. Scelta perfetta: potrebbe esser stato anche l’ultimo, almeno per quanto riguarda l’albo d’oro. Salendo verso Hautacam, arrivo col quale aveva un conto aperto, Tadej Pogacar fa un macello: col suo ritmo facile e crudele al tempo stesso, stritola tutti i rivali, a cominciar da Vingegaard. Hai voglia a dire che è solo il primo giorno di montagna e che di qui a Parigi la corsa è ancora lunga: se non salta fuori l’impensabile, si balla solo per il secondo posto, o addirittura il terzo. Dura pochi metri quel che si pensava potesse essere un duello di chilometri: Pogacar aspetta di completare il primo della lunga ascesa finale per decollare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar, un assolo con dedica a Privitera

La morte di Samuele Privitera ha colpito il mondo del ciclismo. Il campione sloveno Tadej Pogacar ha voluto omaggiare il corridore italiano dopo aver vinto una tappa importante al Tour de France Vai su Facebook

