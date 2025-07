Pogacar Inarrestabile! Vittoria Show a Hautacam

Tadej Pogacar domina la 12ÂŞ tappa del Tour de France 2025 con una performance straordinaria sull’arrivo in salita di Hautacam. Il Campione del Mondo sloveno ha letteralmente fatto il vuoto, infliggendo oltre due minuti di distacco al suo principale rivale, Jonas Vingegaard. Con questo trionfo, Pogacar si prende tappa e maglia, mettendo una seria ipoteca sulla classifica generale della Grande Boucle. Nel primo vero tappone di montagna del Tour 2025, Pogacar ha lanciato l’attacco decisivo sull’ascesa finale, confermando la sua superioritĂ in salita e candidandosi con forza al successo finale. Gian Luca Giardini analizza la tappa odierna nell’appuntamento con Bike Today. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pogacar Inarrestabile! Vittoria Show a Hautacam

In questa notizia si parla di: pogacar - hautacam - inarrestabile - vittoria

