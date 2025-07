poesie d amore brevi e famose da dedicare e inviare per regalare un emozione

Le poesie d’amore brevi da dedicare a chi si ama hanno il potere di emozionare.  Ermetica, sentimentale, malinconica, diretta, allegra, colta, politica, popolare, essenziale, contemplativa, esiste sicuramente una poesia per ognuno di noi. E per le persone a cui vogliamo bene, dal nostro compagno a un’amica, dalla mamma al papĂ , ai nonni. Come esiste sempre una risposta in versi per le nostre esigenze: dobbiamo solo cercare fra gli innumerevoli componimenti degli autori di ogni tempo. Qui di seguito ecco una serie di poesie d’amore brevi e famose, di autori come Emily Dickinson, Alda Merini, Catullo, Jacques PrĂ©vert. 🔗 Leggi su Amica.it

