Pizzaballa a Gaza la telefonata del Papa

Insieme, stamattina il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, Teofilo III, patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, sono entrati a Gaza dove ieri gli israeliani hanno colpito la chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Telefonata di Papa Leone XIV: basta stragi, finisca questa tragedia ingiustificabile  Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pizzaballa a Gaza, la telefonata del Papa

