Pizzaballa a Gaza con gli aiuti umanitari Tajani | Israele fermi il conflitto e garantisca l’incolumità del cardinale

A seguito del grave attacco al complesso della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, insieme a Teofilo III, Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme, sono entrati questa mattina a Gaza come parte di una delegazione ecclesiastica, esprimendo la comune sollecitudine pastorale delle Chiese di Terra Santa e la loro preoccupazione per la comunitĂ di Gaza. Il viaggio di Pizzaballa. «Il Cardinale Pizzaballa – si legge in una nota – valuterĂ personalmente le esigenze umanitarie e pastorali della comunitĂ , per contribuire a guidare la presenza e la risposta continua della Chiesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pizzaballa a Gaza con gli aiuti umanitari. Tajani: “Israele fermi il conflitto e garantisca l’incolumitĂ del cardinale”

In questa notizia si parla di: pizzaballa - gaza - cardinale - aiuti

Il cardinale Pizzaballa: "Spero Trump porti sviluppi positivi per Gaza" - «Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Donald Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima e soprattutto che si possa affrontare con chiarezza e determinazione la situazione a Gaza.

Gaza e Terra Santa: Perego e il cardinal Pizzaballa si uniscono in preghiera - Una veglia di preghiera per invocare la pace a Gaza ed in Terra Santa: questo l’intento e lo spirito che muove le associazioni e i movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio a riunirsi, assieme alla cittadinanza che vorrà , la sera di lunedì 23, alle 21, nella Basilica di Santa Maria.

Sky TG24 Live In, cardinale Pizzaballa: “Quello che accade a Gaza è inaccettabile”. LIVE - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo.

Tajani: "Cardinale Pizzaballa in missione a Gaza con 500 tonnellate di aiuti". Vai su X

In un telegramma a firma del cardinale, segretario di Stato Vaticano, Pietro #Parolin, #PapaLeoneXIV si dice "profondamente rattristato" per l'attacco di oggi contro la parrocchia della Sacra Famiglia a #Gaza. Il Pontefice assicura al parroco padre Gabriel Rom Vai su Facebook

Gaza news: Pizzaballa in missione nella Striscia dopo raid Israele su chiesa cattolica; Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti. Tajani: Israele fermi i raid. Nella Striscia in mattinata altri 14 morti; Il cardinale Pizzaballa e il patriarca Teofilo III a Gaza portano aiuti: Un crimine l'attacco alla parrocchia.

Gaza, nuovi raid di Israele: almeno 14 morti. Pizzaballa nella Striscia dopo l'attacco alla parrocchia. Tajani: «Garantirne la sicurezza» - Il bilancio del raid è di tre morti e una decina di feriti, tra cui il parroco, padre Romanelli. Scrive ilmattino.it

Gaza, il cardinale Pizzaballa con gli aiuti dopo i raid sulla parrocchia. Tajani: «Israele ne garantisca sicurezza» - Il bilancio del raid è di tre morti e una decina di feriti, tra cui il parroco, padre Romanelli. Segnala ilmessaggero.it