Pista d’atletica in arrivo oltre un milione da ’Sport e periferie’

Il Comune di Porto Recanati si è aggiudicato il bando ' Sport e Periferie 2025 ', e adesso riceverà un maxi finanziamento da un milione e 100mila euro per realizzare una nuova pista di atletica leggera nell'impianto sportivo 'Vincenzo Monaldi'. A darne notizia è stata la giunta dal sindaco Andrea Michelini, tramite una nota stampa. "La spesa totale, che include anche i costi per il recupero dei locali da adibire a spogliatoi, servizi attinenti l'attività sportiva e l'impianto di illuminazione, sarà cofinanziata dalle casse dell'ente per un ulteriore importo di 500mila euro – aggiunge l'amministrazione portorecanatese –.

