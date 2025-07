Pini abbattuti a Lido di Savio Avs | Erano alberi a rischio ora nuove piantumazioni compensative

Concluso l'abbattimento di dieci pini ritenuti a rischio in viale Romagna a Lido di Savio, nonostante la protesta del gruppo "Salviamo i pini", Alleanza Verdi Sinistra (gruppo politico che comprende Europa Verde, Sinistra Italiana, Ambiente e Territorio Ravenna) fa il punto sulla situazione e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: pini - lido - savio - rischio

Pini di Lido di Savio, La Pigna: "Convocare subito il Consiglio territoriale" - Convocare un Consiglio territoriale con urgenza per discutere della salvaguardia dei pini di Lido di Savio.

Pini a Lido di Savio, il Tar respinge il ricorso del Comune: l’abbattimento non si fa - Ravenna, 3 maggio 2025 - Il Comune di Ravenna ci ha provato a chiedere la revoca allo stop alle motoseghe per i pini di Lido di Savio, prendendo a spunto la caduta di un albero a Rimini, ma il Tar ha respinto la richiesta e mantenuto inalterata la decisione di non concedere l'avvio degli abbattimenti, come richiesto dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini e dall’associazione Animal Liberation.

"I pini nelle pinete. In cittĂ meglio altre alberature". Barattoni spiega la sua idea di "verde"

Lido di Savio, abbattuti dieci pini in viale Romagna. Le dichiarazioni di AVS e Fratelli d'Italia - Si è svolto nella mattinata di giovedì 17 luglio l'abbattimento di dieci pini in viale Romagna a Lido di Savio, epilogo di una vicenda lunga e controversa

Abbattuti dieci dei pini di viale Romagna. Il Comitato: «Non ci fermeremo, depositata una denuncia contro il Comune» - Lo stesso inventore delle prove di resistenza giudica la perizia inattendibile