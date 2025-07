Macerata, 18 luglio 2025 – Picchia la moglie, provocandole la frattura del setto nasale e la perforazione di un timpano: arrestato dai carabinieri un 37enne. Da tempo la donna subiva maltrattamenti e violenza, anche di fronte ai suoi bambini, per mano del marito, un uomo di origine indiana. L’altro ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolentino, insieme a quelli della Stazione di Belforte del Chienti, hanno arrestato un 37enne, di origini indiane, che vive con la famiglia in un piccolo paese dell’entroterra, per lesioni e maltrattamenti in famiglia. La richiesta di intervento ai carabinieri è arrivata direttamente dal 118, e i militari dell’Arma si sono recati a casa di una famiglia, dove il personale medico era arrivato per soccorrere una donna, una 37enne, anche lei indiana, che era ferita al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato