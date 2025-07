Piazzolo piange ‘Roby’ Arizzi padre e apicoltore di 42 anni stroncato in sella alla sua moto

Piazzolo. A 35 anni aveva smesso di lavorare come muratore per inseguire il suo vero desiderio, la sua passione: le api e i loro prodotti. Aveva aperto un’azienda agricola che portava il nome AgriRoby. La sfida? Farlo a Piazzolo, il secondo comune meno popolato della provincia di Bergamo dopo Blello. Un centinaio di abitanti, uno di quei borghi in cui in paese si conoscono tutti. E in cui tutti conoscevano Roberto Arizzi, che tra le altre cose era stato anche consigliere comunale. Nella serata di giovedì 17 luglio si trovava a bordo della sua moto: era di ritorno da una serata trascorsa al rifugio Dordona, quando, quasi arrivato a Foppolo, un malore lo ha stroncato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

