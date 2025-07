Piazza Magione spostati i dissuasori per impedire il passaggio delle auto | Isola pedonale nel caos

I dissuasori piazzati dal Comune per impedire il transito delle auto da via Magione a piazza Magione sono stati nuovamente spostati da ignoti. E quell'area dove i confini tra isola pedonale, Ztl e strade accessibili dai veicoli sono labili si trasforma ogni sera in uno spazio senza regole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

